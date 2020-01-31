ضبط 31 ألف لتر مواد بترولية قبل ترويجها في السوق السوداء بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، القبض على مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ، لترويجه المواد البترولية في السوق السوداء، وجرى ضبط 31000 لتر مواد بترولية.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ، لتجميعه 31000 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين 80، 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وقدرت قيمتها المالية بـ206 آلاف و550 جنيهًا تقريبًا.

تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.