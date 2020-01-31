محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، القبض على مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ، لترويجه المواد البترولية في السوق السوداء، وجرى ضبط 31000 لتر مواد بترولية.
وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ، لتجميعه 31000 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين 80، 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وقدرت قيمتها المالية بـ206 آلاف و550 جنيهًا تقريبًا.
تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 31 ألف لتر مواد بترولية قبل ترويجها في السوق السوداء بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.