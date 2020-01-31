الشرطة تدهم منزل عامل اتخذه وكرا لتصنيع السلاح في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت قوات الأمن بالجيزة، مسكن عامل اتخذه ورشة لتصنيع السلاح بمركز أوسيم. أكدت تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، أن عاملا يزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تصنيع الأسلحة النارية، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاوني مباحث أوسيم، من ضبطه بمسكنه، وعثر على فرد خرطوش محلى الصنع، الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع وكمية من أجزاء الأسلحة النارية. بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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