إيطاليا تعلن رصد أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، اليوم الجمعة، رصد السلطات أول حالتي إصابة بفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد.

وأوضح كونتي- في مؤتمر صحفي، وفقا لإذاعة (مونت كارلو) الدولية، أن الشخصين المصابين سائحان صينيان، مضيفا أن الحكومة أوقفت الرحلات الجوية من

وإلى الصين.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد إلى 213 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 9692 حالة.