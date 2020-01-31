بريطانيا تسجل ظهور أول حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أكدت إدارة الصحة العامة في بريطانيا اليوم الجمعة ظهور أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة المتحدة. ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية عن كريس ويتي رئيس الخدمات الطبية في إنجلترا قوله إن تأكيد وجود حالتين في إنجلترا، مضيفا أن المصابين من عائلة واحدة وأثبت الفحص إصابتهما بفيروس "كورونا" الجديد.

وأشار ويتي إلى أن مسئولي الصحة يواصلون العمل على تحديد أي أشخاص أخرين قد يكون المريضان قد تعاملا معهم. عن كريس ويتي رئيس الخدمات الطبية في إنجلترا قوله إن تأكيد وجود حالتين في إنجلترا، مضيفا أن المصابين من عائلة واحدة وأثبت الفحص إصابتهما بفيروس "كورونا" الجديد.وأشار ويتي إلى أن مسئولي الصحة يواصلون العمل على تحديد أي أشخاص أخرين قد يكون المريضان قد تعاملا معهم.

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