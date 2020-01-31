"الكرملين": روسيا تنفذ كامل التزاماتها بموجب اتفاقات إدلب

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) ديمتري بيسكوف أن بلاده تفي بكامل التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بإدلب، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية المستمرة في هذا المنطقة تشكل مصدر قلق عميق لموسكو.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة،تعليقا على

اتهامات الرئيس التركي لروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق إدلب: " نحن لا نتفق مع هذه التصريحات لأن روسيا تمتثل امتثالا تاما لإلتزاماتها بموجب اتفاقيات سوتشي فيما يتعلق بمنطقة إدلب".

وأضاف:"نأسف لأن الوضع القائم في إدلب يجعلنا نتمنى أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه حاليا ،فلا تزال هذه المنطقة حتى الآن مكان تمركز عدد كبير من الإرهابيين الذين يقومون باستمرار بأعمال هجومية عدوانية ضد القوات المسلحة السورية والقاعدة الروسية في حميميم"، مؤكدا أن هذه الهجمات تثير قلقا شديدا لدى روسيا.