إصابة 5 أشخاص بفيروس "كورونا" في ألمانيا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "بافاريا" الألمانية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى خمس حالات.
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هذه الحالة لشخص يعملفي المكان ذاته الذي كان يعمل به المصابون الأربعة الآخرون بالفيروس، مشيرة إلى أن نحو 110 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع الحالات المصابة يخضعون لاختبار فيروس كورونا الجديد.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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