إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا في فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 5 أشخاص. وذكر بيان إلكتروني للوزارة - نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أن المصابين هم مواطنين صينيين اثنين وثلاثة مواطنين فيتناميين سافروا إلى مدينة "ووهان" الصينية، مركز انطلاق الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الخميس فيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر في الصين وحصد حتى الآن أرواح 213 شخصا، "حالة طوارئ صحية عالمية".

وأعلنت الصين "صباح الجمعة" وصول إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 9692 حالة، وارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 213 شخصا. أن المصابين هم مواطنين صينيين اثنين وثلاثة مواطنين فيتناميين سافروا إلى مدينة "ووهان" الصينية، مركز انطلاق الفيروس.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الخميس فيروس "كورونا" الجديد، الذي ظهر في الصين وحصد حتى الآن أرواح 213 شخصا، "حالة طوارئ صحية عالمية".وأعلنت الصين "صباح الجمعة" وصول إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 9692 حالة، وارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 213 شخصا.

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