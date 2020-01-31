أصيب 10 فلسطينيين واعتقل 3 آخرين اليوم الجمعة إثر مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين الذين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار ممارساتها العدوانية بحق أبناء الشعبالفلسطيني.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عناصر كبيرة من شرطة الاحتلال لاحقت المصلين وأطلقت الأعيرة المطاطية صوبهم، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصىوقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم، بالإضافة إلي اعتقال 3 آخرين".
كما أعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى باحات الأقصى والبلدة القديمة في القدس، عبر التدقيق في هويات المصلين القادمين إلى الأقصى من أراضي عام 48 والقدس الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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