عُمان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

نصحت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، رعاياها بتجنب السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في منشور على تويتر، "ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية".

لتلتحق السلطنة بدول أخرى عديدة حذرت مواطنيها من السفر إلى الصين خوفا من الفيروس الجديد.

وأعنت نحو 20 دولة عن اكتشاف حالات من المرض كلها لأشخاص مرتبطين بالصين. اقرأ أيضا... بريطانيا تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد

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