بريطانيا تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وهذه أولى الحالات المؤكدّة التي تكتشفها في بريطانيا منذ ظهر الوباء في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي في ديسمبر الماضي.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي "يمكننا تأكيد أن نتائج (الفحوصات) التي أجريت لمريضين في بريطانيا كانت إيجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا" المستجد.

وأضاف ويتي أن المريضين ينتميان إلى العائلة نفسها، مؤكدا أنهما يتلقيان "العناية من قبل متخصصين".

وتنضم بريطانيا إلى نحو عشرين دولة أعلنت اكتشاف حالات من المرض بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان.

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وتنضم بريطانيا إلى نحو عشرين دولة أعلنت اكتشاف حالات من المرض بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان.

كانت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايرويز) أعلنت، الأربعاء، التعليق الفوري لرحلاتها كافة نحو الصين. وجاء القرار بعدما نصحت المملكة المتحدة رعاياها بتفادي السفر إلى هناك. وهي أول شركة أوروبية تتخذ هذا التدبير. وتسير (بريتيش ايرويز) رحلات يومية من لندن إلى بكين وشنغهاي.