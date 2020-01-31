كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيرس كورونا.. باكستان توقف الرحلات الجوية من وإلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بالطيران المدني في باكستان اليوم الجمعة، إن السلطات علقت الرحلات الجوية من وإلى الصين بأثر فوري، وذلك بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد، وإعلان منظمة الصحة حالة طوارئ عالمية.

وقال عبد الستار خوخار: "علقنا الرحلات إلى الصين حتى الثاني من فبراير"، مضيفاً أن السلطات ستراجع الموقف بعد ذلك التاريخ.

وعلقت عدة شركات الطيران الرحلات إلى الصين بسبب التحذيرات من الفيروس.