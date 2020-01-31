كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الإيراني يحث الحكومة على حظر دخول المسافرين من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث وزير الصحة الإيراني، اليوم الجمعة، الحكومة على منع المسافرين من الصين من دخول البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، على حد تعبير سعيد ناماكي، مضيفًا أن طلبه يشمل الركاب المسافرين عبر البحر والبر والجو، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وغرد ناماكي قائلا "في رسالة إلى نائب الرئيس (إيشغ) جهانغيري، ناشدت الحكومة لحظر المسافرين من الصين، سواء عن طريق البحر أو البر أو الجو. كما أن موانئ إيران في حالة تأهب كامل وجاهزة لمواجهة فيروس كورونا".

وقامت الخطوط الجوية الكينية، بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين حتى إشعار آخر وسط تفشي فيروس أودى بحياة أكثر من 200 شخص في الصين وانتشر في 18 دولة.

وقالت الشركة في بيان على حسابها على تويتر: "لقد أوقفنا مؤقتًا جميع الرحلات الجوية من وإلى قوانغتشو ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر".

وتنضم الخطوط الجوية الكينية إلى شركات الطيران الأخرى حول العالم التي توقفت عن الطيران إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تتعامل مع المرض الذي أصاب ما لا يقل عن 8000 شخص.

ونفت شركة الخطوط الجوية الاثيوبية، أكبر شركة طيران في إفريقيا، يوم الخميس أنباء عن تعليق رحلاتها إلى الدولة الآسيوية.

كما حذرت الولايات المتحدة الأمريكيين من السفر إلى الصين حيث وصل عدد الوفيات بسبب فيروس جديد إلى 213 شخص اليوم الجمعة وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية.

استقرت أسواق الأسهم قليلًا بعد أن أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الصين لاحتواء الفيروس، بعد تراجعها في اليوم السابق بسبب ارتفاع عدد القتلى في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية في نصيحة سفر جديدة على موقعها على الإنترنت "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في ووهان"، مما رفع التحذير من الصين إلى نفس مستوى أفغانستان والعراق.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للبرلمان إن الحكومة قررت رفع المستوى الاستشاري للأمراض المعدية للصين، وحث المواطنين على تجنب الرحلات غير العاجلة.

تعد المشورة التي قدمتها اليابان لمقاطعة هوبى بوسط الصين، وعاصمتها ووهان، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر، أعلى بمستوى واحد، حيث تنصح المواطنين بعدم السفر إلى هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ردًا على إعلان منظمة الصحة العالمية، إن الصين اتخذت " إجراءات وقاية وسيطرة أكثر شمولًا وصرامة"، رغم عدم تعليق بكين على تحذير السفر الأمريكي.

وقال هوا تشونينج في بيان "لدينا ثقة كاملة وقدرة على الفوز في هذه المعركة."

وأثنى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على الصين لجهودها وقال إن منظمة الصحة العالمية لا توصي بفرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين.

وقال إنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ العالمية بسبب خطر انتشار الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية، مضيفًا "يجب أن نتحرك الآن".

وقالت السلطات الصحية الصينية إن عدد الإصابات ارتفع إلى 6962 يوم الخميس. لم تحدث أية وفيات خارج الصين، رغم أنه تم الإبلاغ عن 129 حالة في 22 دولة ومنطقة أخرى، منها ثماني حالات انتقال للإنسان في أربع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا.

