كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: سنراقب التزام بريطانيا بقواعد السوق بعد البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة مراقبة أسواق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنها ستتحقق من كيفية تطبيق بريطانيا للقواعد المالية للكتلة خلال الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وتغادر بريطانيا الكتلة في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش، مع فترة انتقالية للعمل حتى نهاية ديسمبر، حيث يتم تنفيذ جميع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) في بيان اليوم الجمعة "خلال الـ11 شهرًا القادمة، ستواصل (ESMA) مراقبة تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على في المملكة المتحدة وستراقب عن كثب التطورات استعدادًا لنهاية الفترة الانتقالية".

