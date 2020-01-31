كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال الكوريين الجنوبيين الذين تم إجلاؤهم من ووهان بمراكز الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم استقبال المئات من الكوريين الجنوبيين العائدين إلي بلادهم على متن طائرة مستأجرة من الصين بعلامات ترحيبية اليوم الجمعة، لدى وصولهم إلى مراكز الحجر الصحي، حيث نظم السكان القريبون احتجاجات شديدة قبل يوم واحد فقط، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وتم نقل الكوريين الجنوبيين البالغ عددهم 368 شخصًا إلى مرفقين في أسان وجينشيون، تقع المدينتين على بعد حوالي 80 كم جنوب العاصمة سيول، حيث سيتم عزلهما، كما هبطت الطائرة، التي تقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من ووهان، مركز تفشي الفيروس في الصين، في سيول في وقت مبكر من صباح اليوم.

كما أبلغت كوريا الجنوبية، عن خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 حالة، بينهم شخصان عادا من ووهان عبر مدينة تشينغداو الساحلية بشرق الصين الأسبوع الماضي.

تسببت خطة الحجر الصحي في رد فعل عنيف قوي بين السكان القريبين، حيث ألقى بعض الناس بيضًا يوم الخميس على كبار المسؤولين الذين زاروا المنطقة في محاولة لنزع فتيل غضبهم، كان هناك عدة مئات من ضباط الشرطة حول المنشآت في أسان وجينشيون، ولكن لم يكن هناك حشد كبير.

مع وصول الحافلات التي تقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى أسان برفقة سيارات الشرطة وشاحنات التطهير، كان بعض السكان يحملون لافتات تقول "آمل أن تكونوا قد استمتعتوا جيدًا في أسان" و"سوف نصلي من أجل الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا الجديد".

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ومع ذلك، قام أحد المتظاهرين الغاضبين بتمزيق لافتة ترحيبية وضعتها جماعة مدنية محلية في وقت سابق من اليوم.

وقالت الحكومة إنه لم تظهر عليهم أيًا من الذين تم إجلاؤهم أي أعراض قبل المغادرة، لكن لم يستطع شخصًا واحدًا الصعود على متن الطائرة بسبب الحمى بعد الفحص النهائي في مطار ووهان، بينما تم إرسال 18 شخصًا إلى المستشفى فور وصولهم.

وقال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب في مؤتمر صحفي "كانت هناك معايير فحص مختلفة بين الصين وبيننا، وأجرينا فحصًا آخر على متن الطائرة ووضعنا أولئك الذين تظهر عليهم أعراض الاصابة في مكان منفصل في الطابق الثاني من الطائرة".

واضاف "سيتم إرسال الـ 350 شخصًا الآخرين إلى منشآت الإقامة المؤقتة حيث سيقدم الطاقم الطبي المساعدة الطبية والحجر الصحي يوميًا لمدة 14 يومًا تحت مراقبة شاملة دون الخروج أو استقبال الضيوف".

