كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرس كورونا.. اليابان تستعد لفرض تدابير خاصة بدءا من السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يوجد في اليابان الآن 14 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي الجديد، وهو وباء يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية. عاد اثنان من هؤلاء على أول رحلة مستأجرة ولم تظهر عليهم أي أعراض.
صنفت الحكومة الفيروس التاجي الجديد على أنه مرض معد يوم الثلاثاء، لكن سيصبح التصنيف ساري المفعول يوم السبت بدلًا من التاريخ الذي سبق تحديده في 7 فبراير. ويسمح التصنيف بالدخول إلى المستشفى إلزاميًا واستخدام الأموال العامة للعلاج، من بين تدابير أخرى.
وقال تلفزيون ان.اتش.كيه الحكومي انه تم نقل شخصين في الرحلة الثالثة الى مؤسسات طبية وشعر عدة اشخاص على متن الطائرة بتعب.
وقال يوشهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء انه مع تزايد المخاوف في اليابان بشأن زيادة انتشار المرض، اعلنت الحكومة رفضها دخول أي شخص مصاب وتفكر في فحص أكثر صرامة للحالات المشتبه فيها.
وأضاف سوجا: "لقد قررنا هذه التغييرات في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ عالمية".
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للبرلمان إن الحكومة قررت رفع المستوى الاستشاري للأمراض المعدية للصين، باستثناء هوبى، وحث المواطنين على تجنب الرحلات غير العاجلة إلى البلاد. وحث المواطنين بالفعل بعدم القيام بأي رحلات إلى مقاطعة هوبى، حيث تقع ووهان.