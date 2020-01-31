كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. الخطوط الجوية الكينية تعلق جميع الرحلات الجوية إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الخطوط الجوية الكينية، بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين حتى إشعار آخر وسط تفشي فيروس أودى بحياة أكثر من 200 شخص في الصين وانتشر في 18 دولة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت الشركة في بيان على حسابها على تويتر: "لقد أوقفنا مؤقتًا جميع الرحلات الجوية من وإلى قوانغتشو ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر".

وتنضم الخطوط الجوية الكينية إلى شركات الطيران الأخرى حول العالم التي توقفت عن الطيران إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تتعامل مع المرض الذي أصاب ما لا يقل عن 8000 شخص.

ونفت شركة الخطوط الجوية الاثيوبية، أكبر شركة طيران في إفريقيا، يوم الخميس أنباء عن تعليق رحلاتها إلى الدولة الآسيوية.

كما حذرت الولايات المتحدة الأمريكيين من السفر إلى الصين حيث وصل عدد الوفيات بسبب فيروس جديد إلى 213 شخص اليوم الجمعة وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية. استقرت أسواق الأسهم قليلًا بعد أن أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الصين لاحتواء الفيروس، بعد تراجعها في اليوم السابق بسبب ارتفاع عدد القتلى في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في نصيحة سفر جديدة على موقعها على الإنترنت "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في ووهان"، مما رفع التحذير من الصين إلى نفس مستوى أفغانستان والعراق. Advertisements وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للبرلمان إن الحكومة قررت رفع المستوى الاستشاري للأمراض المعدية للصين، وحث المواطنين على تجنب الرحلات غير العاجلة. تعد المشورة التي قدمتها اليابان لمقاطعة هوبى بوسط الصين، وعاصمتها ووهان، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر، أعلى بمستوى واحد، حيث تنصح المواطنين بعدم السفر إلى هناك.