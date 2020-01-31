كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيرس كورونا.. الولايات المتحدة تحذر المواطنين من السفر إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الولايات المتحدة، الأمريكيين من السفر إلى الصين، حيث وصل عدد الوفيات بسبب فيروس جديد إلى 213 شخص اليوم الجمعة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

واستقرت أسواق الأسهم قليلًا بعد أن أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الصين لاحتواء الفيروس، بعد تراجعها في اليوم السابق بسبب ارتفاع عدد القتلى في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في نصيحة سفر جديدة على موقعها على الإنترنت "لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في ووهان"، مما رفع التحذير من الصين إلى نفس مستوى أفغانستان والعراق.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للبرلمان إن الحكومة قررت رفع المستوى الاستشاري للأمراض المعدية للصين، وحث المواطنين على تجنب الرحلات غير العاجلة.

تعد المشورة التي قدمتها اليابان لمقاطعة هوبى بوسط الصين، وعاصمتها ووهان، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر، أعلى بمستوى واحد، حيث تنصح المواطنين بعدم السفر إلى هناك.

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