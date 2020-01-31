الموت يخطف الشباك… من صناع اللقب الوحيد للمغرب في كأس أمم إفريقيا

انتقل إلى عفو ربه، أمس الخميس، اللاعب الدولي السابق، العربي الشباك، عن عمر يناهز 74 سنة، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به.

ويعد الراحل، المزداد في مدينة الدارالبيضاء، من صناع اللقب الأول، والأخير، لكرة القدم الوطنية في كأس أمم إفريقيا عام 1976.

وتعلم الشباك أبجديات اللعبة، في أحياء مدينة الدارالبيضاء، ثم انضم إلى فريق سيدي عثمان، قبل أن يرحل إلى تطوان لمجاورة المغرب التطواني، ومنه إلى اتحاد سيدي قاسم، الذي قدم معه مستويات كبيرة، جعلته يعزز صفوف المنتخب الوطني.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة “اليوم24” بأحر التعازي والمواساة لعائلة الشباك، ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون.