اكسر_خوفك: دعوات مصريّة للتظاهر ضد السيسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق ناشطون مصريون، حملة تدعو للتظاهر ولكسر حاجز الخوف وسمي "#اكسر_خوفك" و"#الجمعة_31_يناير"، في محاولة للحشد للنزول في تظاهرات اليوم الجمعة، للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكسر حالة الخوف لدى المصريين.

وشارك ناشطون في الوسم باقتراحات لإعادة الروح الثورية التي تأثرت بعد مرور الذكرى التاسعة لثورة يناير.

وشارك حساب "أندلسي الهوى" على موقع "تويتر"، الرأي في قضيّة الحشد وكسر الخوف من خلال تغريدة.

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وكتب الشاب المصري، مصطفى أفندي، على حسابه في موقع "تويتر"، عن ضرورة استكمال المشوار الذي بدأته الثورة في عهد سابق، في تغريدته، أن "مشوار الميل بيبدأ بخطوة ومشوار الثورة يبدأ بجولة مكملين لآخر نفس فينا #اكسر_خوفك".

وعلّقت المصريّة هبة نعيمة، على الموضوع من خلال تغريدتها على موقع "تويتر"، قائلةً، "انزل صل في المسجد والجامع والكنيسة تلتحم وتتوحد كل طاقاتنا الحبيسة لا اله إلا الله سرًا و همسًا هنعللي بها هممنا الكبيسة هنعلن بها بداية جولات ثورتنا الغالية والنفسية. #الجوكر_المصري #اكسر_خوفك #يوم_الجمعة".

وفي حسابٍ غير رسمي، لا يعرّف عن هويّة شخصيّة، منتحل اسم "السبع الحر"، غرّد على موقع "تويتر"، أن "مصر التي لا زال آلاف البشر بها يأكلون من القمامة و لا زال العديدون يموتون بسبب قطارات متهالكة متآكلة، تعود للعصر الحجري لا زالت العشوائيات وأحزمة البؤس تطوق المدن، لا زال من عارض النظام و لو بكلمة يسجن و يعذب و يختطف و تلفق له أشنع التهم عن أي عزة و كرامة تكلمني؟ #اكسر_خوفك".