شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد حالتي إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر مسؤول طبي بارز في بريطانيا أن الشخصين من نفس الأسرة.
وكان 213 شخصا على الاقل في الصين قد توفوا بسبب الفيروس، معظمهم في إقليم هيبي ،فيما بلغ عدد حالات الإصابة عشرة آلاف في مختلف أنحاء البلاد.
وهناك 98 حالة إصابة بالفيروس في 18 دولة.
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