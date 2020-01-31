دعا امام وخطيب جمعة الكوفة المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام إلى إعلان البراءة من المحتل لتبيان أن المظاهرات عراقية خالصة، فيما شدد على المعنيين بالشأن العراقي الإسراع باختيار رئيس وزراء تنطبق عليه مواصفات "سوح الثوار السلميين" والكف عن "تجاهل الأرواح والدماء والدمار".
وأضاف أن الحملة المدفوعة الثمن ضد الحوزة العلمية والمرجعية وسماحة السيد الصدر التي حصلت في الأيام السابقة لا يمكن أن تكون من المتظاهرين الأصلاء الذين خرجوا لأجل الوطن وإنما هي من جهات تسعى إلى تسقيط وطنية التيار الصدري واشعال فتيل الفتنة بينه وبين المتظاهرين السلميين الأصلاء، مشيراً إلى إعلان ساحات التظاهر في التحرير والحبوبي والبصرة وواسط وغيرها البراءة من مثيري الفتن إضافة إلى إعلانها بكل صراحة عن اعتزازها بدور سماحة السيد مقتدى الصدر في دعم التظاهرات وتقديرها لتضحيات التيار الصدري من أجل حماية المظاهرات وتحقيق أهدافها الوطنية المشروعة.
وأوضح إمام الجمعة أن خروج المظاهرات عن سلميتها سيكون بمثابة القضاء عليها فضلاً عن الممارسات التي يرتكبها المندسون من جهة أخرى والتي تعتبر إضراراً بالمصالح العامة للشعب العراقي من قبيل قطع الطرقات وبطريقة حرق شوارع الوطن الذي ننادي به، لافتاً إلى أن هذا الأسلوب قد كشفت تجربتُه بأنه لا يضر بالسلطة بل الضرر الكثير واقع على الناس ومصالحهم وهذا ما أكدته المرجعية والسيد الصدر.
وتابع الدنيناوي أن الاضراب عن الدوام في المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية ينسجم مع مبدأ السلمية فيما إذا كان الاضراب طوعياً، مستدركاً وأما قيام أشخاصٍ بإكراه المؤسسات التعليمية والدوائر الحكومية على الإضراب مع ما يرافق ذلك من إحتمال ترويع الطلبة وتهديد الموظفين فلا ينسجم أبداً مع سلمية المظاهرات.
واكد خطيب الكوفة أن التظاهرات والاحتجاجات التشرينية قدمت خطوات مهمة بفضل صمود المتظاهرين وتضحياتهم المشهودة ، منوهاً إلى : إنه لم يبق إلا أن يكلف رئيس الجمهورية شخصية مقبولة بعيدة عن شبهة الصفقات خلف الكواليس لتسيير اعمال الحكومة والإشراف على حسم قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة والعمل على إجراء انتخابات مبكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيب الكوفة يدعو ساحات التظاهر لإعلان البراءة من 'المحتل' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.