المرجعية: الرجوع الى صناديق الاقتراع هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر

أكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، أن الرجوع الى صناديق الاقتراع هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر نظرا للانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات.

ونقل معتمد المرجعية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي عن السيستاني قوله، إن "استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، فلا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".



وتابع، ان "الرجوع الى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر الى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات، وتباين وجهات النظر بينها فيما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة، وتعذر اتفاقها على اجراء الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها معظم المواطنين، مما يعرّض البلد لمزيد من المخاطر والمشاكل".