المرجع السيستاني: الاعمال التخريبية لامسوغ لها وتؤدي لانحسار التضامن مع الاحتجاجات

حذرت المرجعة الدينية العليا، الجمعة، من قيام البعض بالاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال تخريب وتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية، منبهة الى أن هذه الاعمال تؤدي لانحسار التضامن مع الحركة الاحتجاجية والمشاركين فيها.

وقال معتمد المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني، إن "المرجعية الدينية إذ تؤكد مرة أخرى إدانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضها القاطع لمحاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة، فإنها في الوقت نفسه ترفض ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية وكل ما يخلّ بأمن المواطنين ويضّر بمصالحهم".



وأضاف، أن "المرجعية تنبه على انّ هذه الاعمال التي لا مسوغ لها لن تصلح بديلاً عن الحضور الجماهيري الحاشد للضغط باتجاه الاستجابة للمطالب الاصلاحية، بل على العكس من ذلك تؤدي الى انحسار التضامن مع الحركة الاحتجاجية والمشاركين فيها".