المرجعية الدينية: نرفض محاولات فض الاعتصامات والتجمعات السلمية بالقوة

اكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، ادانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، رافضة رفضا قاطعا محاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة. وقال معتمد المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني، "لقد مضت أربعة اشهر على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتخليص البلد من براثن الفساد والفشل التي عمّت مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها، وفي خلال هذه المدة سالت الكثير من الدماء البريئة وجرح وأصيب الآلاف من المواطنين، ولا يزال يقع هنا وهناك بعض الاصطدامات التي تسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء".



وأضاف، أن "المرجعية الدينية إذ تؤكد مرة أخرى إدانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضها القاطع لمحاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة".

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