ترند |مصرع المهندس الشهير خالد بشارة.. تفاصيل العثور على الصحفية رحاب بدر مشنوقة.. وحقيقة زواج أصالة بعد طلاقها من العريان..ومزايا جديدة لعملاء فودافون بعد انتقالها لـSTC

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، مصرع خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في حادث مروع.. ومعلومات لا تعرفها عن المهندس الشهير، وبعد انفصالها عن زوجها.. الحقيقة الكاملة لارتباط أصالة بطبيبها الخاص، وبعد استحواذ STC السعودية على فودافون مصر.. 3 مزايا لعملاء الشركة، و’’معلقة في السقف‘‘.. تفاصيل العثور على الصحفية رحاب بدر مشنوقة.. وكواليس الساعات الأخيرة في حياتها.. وآخر كلماتها.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

مصرع خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في حادث مروع.. ومعلومات لا تعرفها عن المهندس الشهير

لقى خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، صباح الجمعة، مصرعه إثر حادث تصادم مروع، بمنزل الطريق الدائري لميدان الرماية، بالجيزة.

وبحسب "اليوم السابع، تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف ملابسات الحادث الذي أسفر عن مصرع بشارة، حيث أشارت التحريات الأولية، إلى حدوث تلفيات كبيرة فى سيارته التى تحمل لوحات معدنية رقم " د ن 6183 "، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب فى الحادث عقب هروبه.

من هو خالد بشارة؟

يبلغ خالد بشارة 48 عاما، وتخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993، ثم درس بعدها إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

والتحق بشارة بشركة مايكروبلاس عام 1993 للعمل بها بعد تخرجه، ولكن مع بدء الحكومة المصرية فى منح تراخيص للشركات الخاصة لتقديم خدمات الانترنت دشن مع مجموعة من الأصدقاء شركة لينك دوت نت التى استحوذت في ذلك الحين على شركة مايكروبلاس، ويتجاوز رأسمالها مليون جنيه، وهو رقم كبير في ذلك الوقت وتوزعت ملكيتها بين 12 مستثمرا كان بشارة أحدهم، قبل أن يتم دمجها فى شركة لينك إيجبت لتتحول إلى كيان جديد عام 2000 تحت اسم لينك دوت نت التي حققت نجاحا مبهرا وتحولت في فترة وجيزة لأكبر شركة انترنت في المنطقة العربية.

وبعدها تولى خالد بشارة، شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذي حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، واختير بعدها في 2003 مديرا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.

وانضم بشارة لإدارة أوراسكوم منذ سنوات بإستراتيجية جديدة ساعدت على الارتقاء بمعدلات الربحية التى تحققها الشركة، وحجم المبيعات العقارية وإشغالات الفنادق، مقارنة بالفترات الماضية.

وتضمنت تلك الإستراتيجية تطبيق نظام إدارى جديد، ووضع العمليات الإدارية تحت مظلة إدارة واحدة؛ لتحقيق نوع من التوازن بين جميع القطاعات، وتعمل الشركة فى 3 مجالات مرتبطة، وهى الخدمات الفندقية، والعقارات، إضافة إلى خدمات إدارة.

وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.

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بعد انفصالها عن زوجها.. الحقيقة الكاملة لارتباط أصالة بطبيبها الخاص

نفت الإعلامية بوسي شلبي، الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، حول ارتباط المطربة السورية أصالة بطبيبها الخاص فادي نصر، بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

ونشرت الإعلامية المقربة من المطربة، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام فيديو أثناء إجراء حوار مع فادي نصر من داخل عيادته بالرياض، وقال الطبيب: "عند سماع الخبر تواصلت مع أصالة فتربطني بها علاقة صداقة قوية وهى شخصية حبوبة"، واصفا تلك الأخبار بـ"الاصطياد فى الماء العكر".

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها عن زوجها في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت أصلة صورة تجمعها بالعريان، معلّقة عليها بالقول: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عن والد أبنائي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

وأضاف المطربة السورية: "أنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولن يُثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبه معي ودعمكم الذي أحتاجه جداً ، سأبقى دائماً أصاله المخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله".

العريان يرد

من جانبه، قال المخرج طارق العريان عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :"لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، والدة أطفالي إلى الأبد".

ابنة أصالة تلمح إلى الخيانة

وفي سياق متصل، ألمحت شام الذهبي ابنة أصالة، إلى أن الخيانة سبب الانفصال.

وعلقت شام على منشور أصالة قائلة: "لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى".

وأكملت شام،"هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، إمرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض و الألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولى إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى".

وكانت أزمة انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان قد تصدرت المشهد الفني خلال الفترة الأخيرة، والتي تناولتها مختلف وسائل الإعلام والتي أشارت إلى أن الإعلان الرسمي مجرد مسألة وقت.

وخرجت أصالة لتنفي تلك الأخبار، حيث قالت في منشور سابق على انستجرام أن الأزمة التي بينها وبين طارق العريان مجرد خلاف عائلي.

وفي الوقت الذي واصلت فيه أصالة الصمت أمام موجة الأخبار، أعلن الإعلامي تامر أمين، في وقت سابق، عن انفصال المطربة السورية عن زوجها المخرج المصري.

وكشفت وسائل إعلامية عن السبب وراء انفصال أصالة وطارق العريان، وهو تورط المخرج بعلاقة مع نسرين طافش، وأنها حاولت التأكد بنفسها لتطلب الطلاق بعدها، وهو الأمر الذي تبين بعد ذلك عدم دقته.

وعقب تداول تلك الشائعة، قالت أصالة على المسرح، خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية: "أنا ما بعرف شك.. أنا بتأكد".

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بعد استحواذ STC السعودية على فودافون مصر.. 3 مزايا لعملاء الشركة

أعلن نيكولاس ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسميا، أنّ الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وأوضح ريد أنّ قرار شركة فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأنّ مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التي عملت بها الشركة.

3 مزايا لمشتركي فودافون بعد الصفقة الجديدة

من جانبه قال الكسندر فرومان كورتيل، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن الجانبين اتفقا على بقاء حمل العلامة التجارية فودافون في مصر، كما هي دون أي تغيير.

ولفت إلى أن أهم مزايا الشراكة تتمثل في الأسعار الخاصة بالتجوال والمشتريات المركزية وكذلك العديد من المزايا التي ستظل الشركة تتمتع بها كواحدة من فروع شركة فودافون العالمية، بحسب موقع "فيتو".

وفي سياق متصل، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن انتقال ملكية شركة اتصالات إلى مالك آخر، لا يؤثر بشيء على عملاء الشركة، ولا يتطلب منهم أي إجراءات للحفاظ على هوية خطوطهم الخاصة بهم.

وأضاف مصطفى في تصريحات، لـ"الوطن"، أنّ التغيير الوحيد الذي قد يعود على عملاء الشركة هو تمتعهم بمزايا المالك الجديد والعروض الخاصة التي قد تحرص إدارتها على تقديمها للعملاء في بداية إتمام عملية البيع.

انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الأربعاء، بدعم من إعلان تفاصيل صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة "فودافون العالمية" في "فودافون مصر" البالغة 55% بقيمة تتجاوز 37 مليار جنيه، ما انعكس إيجابيا على كل أسهم وقطاعات ومؤشرات البورصة المصرية، اليوم، حيث عززت الصفقة من تقييمات الشركات المصرية ومناخ الاستثمار في مصر، خصوصًا في قطاع الاتصالات، الذي تنتمي إليه الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ القطاع.

وحقق رأس المال "السوقي" لأسهم الشركات المقيدة في البورصة مكاسب قدرها 8.3 مليار جنيه، ليصل إلى 699.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه، تضمنت 1.9 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 13762.84 نقطة.

وامتد النشاط إلى مؤشرات السوق الثانوية؛ ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 1.38%، لينهي التعاملات عند مستوى 534 نقطة، وامتدت الارتفاعات القوية الى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، الذي ربح نحو 1.53% عند الإغلاق اليوم؛ لينهي التعاملات عند مستوى 1384.63 نقطة.

وقال حسني السيد خبير أسواق المال، إن صفقة "فودافون" جاءت بمثابة "قبلة الحياة" لسوق الأسهم التي تعاني من تذبذبات وخسائر حادة منذ أسابيع طويلة، وفاقم من تلك الخسائر تأثر أسواق المال العالمية بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي من قبل شركتي "اتصالات السعودية" و"فودافون العالمية" بشأن استحواذ الشركة السعودية على حصة 55% في "فودافون مصر" تمثل حصة الشركة البريطانية، أنعش حركة التداول بكل قطاعات البورصة المصرية.

وأوضح أن الصفقة ذكرت جموع المستثمرين بأن تقييمات الشركة المصرية أكبر بكثير من القيم التي يجرى تداول أسهمها بها في البورصة المصرية، خصوصًا في قطاع الاتصالات، الذي امتد نشاطه إلى بقية قطاعات البورصة، سواء العقارات، أوالبنوك، أو الاستثمار، أو الخدمات المالية أو الصناعة وغيرها.

وأشار إلى أن الصفقة أكدت الاتجاه الصعودي للبورصة المصرية على المدى القصير والمتوسط، حيث بات المؤشر الرئيسي للسوق يستهدف حاليا مستويات 15 ألف نقطة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020، مرورا بمستويات مقاومة عند 14000 و14500 نقطة.

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’’معلقة في السقف‘‘.. تفاصيل العثور على الصحفية رحاب بدر مشنوقة.. وكواليس الساعات الأخيرة في حياتها.. وآخر كلماتها

انتاب الوسط الصحفي حالة من الحزن بعد العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مشنوقة داخل شقتها بمنطقة طرة المعادي.

وبحسب صحيفة "الوطن"، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية عن سلامة منافذ الشقة، وأن زوجها أجرى اتصالا بها عدة مرات، وطلب من والدتها الذهاب إليها، وعندما طرقت الباب عدة مرات ولم ترد استعانت بعدد من الجيران وقاموا بكسر الباب وعثروا عليها جثة معلقة في سقف الغرفة بجنش مروحة.

وناظرت النيابة الجثة وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

كما قررت النيابة استدعاء أسرة الصحفية وزوجها لمناقشتهما حول ملابسات الواقعة، لبيان عما إذا كانت الواقعة انتحار أم هناك شبهة جنائية.

وسجلت الأجهزة الأمنية والقضائية المعاينة بالكامل التي استغرقت قرابة ساعة ونصف، وجاءت: "عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، ووجود المتعلقات الشخصية الخاصة بالصحفية، وأن الوفاة كانت قبل فترة زمنية من العثور على جثتها".

الساعات الأخيرة في حياتها

كانت الراحلة تستعد لترتيبات تنظيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقرر إقامة دورته التاسعة خلال شهر أبريل المقبل.

وبحسب صحيفة "البوابة نيوز"، أكد المشاركون في المهرجان أن المتوفاة كانت حالتها النفسية جيدة خلال الأيام الأخيرة لها، ولم يكن واضحا عليها ما يشير إلى سوء حالتها النفسية.

آخر كلماتها

وكان أخر ما كتبته الصحفية قبل أيام قليلة من وفاتها، وبالتحديد يوم 29 يناير الجاري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «اللى حابب ينضم للتجربة متطوعاً ويعيش حالة النشاط الفنى فى الأقصر خلال المهرجان يشارك على الميل فى أقرب وقت».

وفي يوم 20 من شهر يناير قامت بنشر بوست خاص عن فيلم للراحل يوسف شاهين وعلقت عليه قائلة : «لعشاق العظيم يوسف شاهين».

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