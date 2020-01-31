الرئيس التونسي يأمر بالتحقيق في دخول لاعب تنس إسرائيلي أراضي تونس

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، بفتح تحقيق في مشاركة لاعب يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية في دورة دولية للتنس بالعاصمة تونس.
وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن سعيد التقى وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ، و"تناول مسائل تتعلق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي، لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية".
وشارك لاعب إسرائيلي يدعى أرون كوهين في دورة دولية للتنس منتظمة في تونس منذ الأحد، وفق وسائل إعلام محلية.
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