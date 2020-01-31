الرئيس التونسي يأمر بالتحقيق في دخول لاعب تنس إسرائيلي أراضي تونس

كلف الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، بفتح تحقيق في مشاركة لاعب يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية في دورة دولية للتنس بالعاصمة تونس.

وأوضحت ​الرئاسة التونسية​ في بيان لها، أن سعيد التقى وزيرة شؤون ​الشباب​ و​الرياضة​ سنية بالشيخ، و"تناول مسائل تتعلق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس ب​جواز سفر​ فرنسي، لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية".

وشارك لاعب إسرائيلي يدعى أرون كوهين في دورة دولية للتنس منتظمة في تونس منذ الأحد، وفق وسائل إعلام محلية.