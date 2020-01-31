مواطنون فرنسيون يناشدون القرم الروسية الإقامة

أعلن عضو برلمان جمهورية القرم الروسية يوري غيمبل، أن مواطنين فرنسيين هاجر أجدادهم من القرم في عشرينات القرن الماضي إلى فرنسا، طالبوا برلمان الجمهورية بمساعدتهم في العودة إلى روسيا.
وأشار غيمبل إلى أن مجموعة المواطنين الفرنسيين، ستزور شبه جزيرة القرم هذا العام للتعرف والاطلاع ، وسنعرفهم على تاريخ القرم وماضيه البطولي. كانت توجد في القرم جالية فرنسية كبيرة نسبيا في أوقات مضت".
وكان قد أعلن رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف أن "أكثر من 50 ألف مواطن أوكراني هاجروا إلى القرم منذ 2014 بسبب علاقات القربى والصداقة بين سكان الجمهورية وأوكرانيا".
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