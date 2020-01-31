جيمي كارتر: خطة ترامب للشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق ​جيمي كارتر​ أن خطة الرئيس ​دونالد ترامب​ للسلام في ​الشرق الأوسط​ تنتهك القانون الدولي وحض ​الأمم المتحدة​ على منع ​إسرائيل​ من ضم أراض فلسطينية.

وقال الرئيس الأميركي الأسبق في بيان إن "الخطة الأميركية ​الجديدة​ تقوض فرص سلام عادل بين الاسرائيليين و​الفلسطينيين​". وأوضح إنه "في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين".

وكارتر كان أحد رعاة اتفاقات ​كامب ديفيد​ التاريخية عام 1978 للسلام بين إسرائيل ومصر.