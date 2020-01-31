جيمي كارتر: خطة ترامب للشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.
وقال الرئيس الأميركي الأسبق في بيان إن "الخطة الأميركية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الاسرائيليين والفلسطينيين". وأوضح إنه "في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين".
وكارتر كان أحد رعاة اتفاقات كامب ديفيد التاريخية عام 1978 للسلام بين إسرائيل ومصر.
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