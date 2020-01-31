أعلن ​الكرملين​ الروسي بأنه يرفض اتهامات الرئيس الترجي ​رجب طيب اردوغان​ بعدم امتثال ​روسيا​ لاتفاقات سوتشي بشأن ​سوريا​، مشيرةً إلى أنها تمتثل امتثالاً تاماً لجميع الالتزامات بموجب الإتفاق. واعتبر الكرملين في بيان له أن "إدلب ما زالت منطقة تمركز مكثف للإرهابيين الذين يقومون بأعمال عدوانية ضد القوات السورية وقاعدة حميميم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: روسيا تنفذ كامل التزاماتها فيما يخص إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.