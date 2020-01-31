توقيف فلسطيني لسرقته التيار الكهربائي في صيدا

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ انه "في اطار عملها في ​مكافحة الفساد​ وهدر ​المال​ العام، اوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، الفلسطيني (ح.ف) لقيامه بسرقة الكهرباء من الشبكة العامة العائدة لشركة كهرباء لبنان بطريقة غير شرعية في منطقة صيدا، وبيعها لمشتركين لديه لقاء بدل مادي. بنتيجة التحقيق اعترف بأنه اقدم على ذلك منذ 6 سنوات وما زال، وقد وصل عدد المشتركين لديه لأكثر من 30 شخصا. تم ايداع الموقوف ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​الجنوب​ بناء لإشارتها بعد ازالة التعديات كافة عن الشبكة بالتنسيق مع شركة كهرباء صيدا.

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