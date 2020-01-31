وهاب: ما زلت أنتظر الموقف الرسمي من الباخرة اللبنانية التي نقلت السلاح إلى ليبيا

اشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​، الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "ما زلت أنتظر الموقف الرسمي من الباخرة اللبنانية التي نقلت ​السلاح​ إلى ​ليبيا​ والتي يملكها مرعي أبو مرعي ولأن الخطوة تهدد ​الأمن​ القومي اللبناني ننتظر إجراءات قضائية وموقفاً رسمياً من الإعتداء التركي على دولة عربية". إضغط للمزيد

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