ضاهر: تفعيل الاقتصاد والمحافظة على الدولار يجب ان يكون قرارًا استراتيجيًا​​

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "التوقف عن سداد مستحقات ​اليورو​ بوند وإعادة جدولتها هو أهم ما يجب ان يتضمنه ​البيان الوزاري​. واولها استحقاق 9 آذار والبالغ 1.2 مليار دولار".

وشدد على ان "سمعة ​لبنان​ المالية تضررت كثيرا ولم يعد بإمكاننا إصدار سندات جديدة فتفعيل ​الاقتصاد​ والمحافظة على ​الدولار​ يجب ان يكون قرارًا استراتيجيًا".