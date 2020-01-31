ضاهر: تفعيل الاقتصاد والمحافظة على الدولار يجب ان يكون قرارًا استراتيجيًا​​

رأى النائب ميشال ضاهر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "التوقف عن سداد مستحقات اليورو بوند وإعادة جدولتها هو أهم ما يجب ان يتضمنه البيان الوزاري. واولها استحقاق 9 آذار والبالغ 1.2 مليار دولار".
وشدد على ان "سمعة لبنان المالية تضررت كثيرا ولم يعد بإمكاننا إصدار سندات جديدة فتفعيل الاقتصاد والمحافظة على الدولار يجب ان يكون قرارًا استراتيجيًا".
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