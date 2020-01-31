مجلس الانماء والاعمار: الانخساف في الروشة ليس في نطاق مشروع ينفذه

لفت ​مجلس الانماء والاعمار​، في بيان انه "تداولت بعض ​وسائل الاعلام​ معلومات تتعلق بانخساف الطريق العام في منطقة ​الروشة​ قرب "بيت ورد" وتفيد أن الانخساف يقع ضمن نطاق مشروع ينفذه مجلس الانماء والاعمار"، نافيا المعلومات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لا ينفذ أية أشغال في هذه المنطقة وأن لا علاقة لمشروع ​الصرف الصحي​ الذي نفذه المجلس سابقا بهذا الانخساف، وأن المجلس أبلغ ​بلدية بيروت​ بهذا الأمر".

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