حكومة الصين ستعيد مواطني ووهان الموجودين في الخارج إلى ديارهم

أعلنت الحكومة الصينية أنها سترسل طائرات مستأجرة لإعادة مواطني مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا المستجد، والموجودين في الخارج، في "اقرب وقت ممكن" إلى ديارهم.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونغيينغ إن القرار اتخذ نظرا "للصعوبات الفعلية التي يواجهها مواطنو مقاطعة هوبي وخصوصا أهالي ووهان، في الخارج".
ونصحت السلطات الصين مواطنيها بإرجاء السفر إلى الخارج وألغت الرحلات السياحية المنظمة خارج البلاد، فيما نصح عدد من الدول من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين.
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