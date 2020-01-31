افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأن "منطقة حاصبيا تشهد منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم تساقطا غزيرا للامطار تسببت بسيول جرفت معها الحصى والأتربة إلى وسط الطرقات وحولت حفرها إلى مستنقعات اعاقت ​حركة السير​، كما أدت أيضا إلى بعض الانهيارات على جانبي الطرقات، في وقت يلف المنطقة ضباب كثيف حجب معه الرؤية، في حين تساقطت ​الثلوج​ ليلا على المرتفعات التي تزيد عن 1500 متر إلا أن جميع الطرقات ظلت سالكة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حاصبيا: الثلوج تتساقط في حاصبيا على ارتفاع 1500 متر وجميع الطرقات سالكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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