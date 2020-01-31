الادعاء على صرافين في جرم مخالفة قانون تنظيم مهنة الصرافة

ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ على صرافين إثنين، في جرم مخالفة قانون تنظيم مهنة الصرافة والوساطة المالية، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​الجنوب​ مرسال الحداد.

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