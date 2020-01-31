شكرا لقرائتكم خبر عن أهم رسائل رئيس البرلمان خلال جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عددا من الرسائل خلال جلسات الأسبوع الجارى، والتى ناقش خلالها مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية، وتعديلات قانون المنازعات الضريبية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التنمية المحلية بخصوص قضايا مختلفة فى المحليات، وجاءت أهم رسائل رئيس مجلس النواب كالتالى:

-1الرئيس السيسى يهتم بشكل واسع بالصناعة، ومصر تشهد نهضة صناعية وتنمية غير مسبوقة في الفترة الحالية .

-2مصر ستشهد منظومة نموذجية لجمع القمامة خلال الفترة المقبلة .

-3 البرلمان استخدم جميع الأدوات الرقابية بما فيها الاستجواب، رغم أننا في فترة انتقالية، وأمهلنا الحكومة لتأخذ فرصتها للقيام بدورها.

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-4 على الحكومة الإسراع في مراجعة جميع الأمور ومواجهة المشكلات التى يعانى منها المواطنون.

5 - على النواب عدم التحدث في أمور خارجة عن إطار موضوع المناقشة، ولا يجوز الطلب من الوزير، ولا توجيه الشكر له أثناء مناقشة التشريع .

6 - أكد احترام وتقدير البرلمان لمجلس إدارة النادى الأهلى وجماهيره، كما أكد أيضاً أن نادى الزمالك يشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة.

7 - الشمول المالى كلمة السر في انضباط المنظومة الاقتصادية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية .

8 - تعديلات قانون السكك ال.حديدية يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة والاستفادة من الأراضى غير المخصصة التي لا تندرج في إطار النفع العام.