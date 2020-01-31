بعد سنوات من الصراع .. “البريكسيت” يدخل حيز التنفيذ اليوم

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات والتقلبات، ينتظر أن تصبح بريطانيا اليوم الجمعة، أول دولة تغادر الاتحاد الاوروبي، منهية بذلك علاقة استمرت 47 عاما، بانفصال تاريخي ينتظر أن يحتفل به مناصرو بريكست.

ويتوقع أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مساء اليوم الجمعة، عند الساعة 23:00 بتوقيت لندن وتوقيت غرينيتش، بعد ثلاث سنوات ونصف على تصويت 52 في المائة من البريطانيين لصالح الخروج في استفتاء أجري سنة 2016.

ومباشرة بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم إنزال الأعلام البريطانية من أمام المؤسسات الأوروبية، بدون أي مراسم بروتوكولية.

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وبهذه الخطوة يغلق فصل وتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات لا تقل صعوبة عنه، إذ ستستمر المملكة المتحدة طوال الفترة الانتقالية في تطبيق القواعد الأوروبية، وسيتحتم على الاتحاد الأوروبي ولندن التفاهم بشأن علاقتهما المستقبلية والتوصل بصورة خاصة إلى اتفاق تجاري.

ويمثل تحويل بريكست إلى خطوة ملموسة انتصارا لرئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون، والذي نجح حيث فشلت سلفه تيريزا ماي التي خاضت مفاوضات طويلة وصعبة مع الاتحاد الاوروبي، ولم تتمكن في اقناع البرلمان بتمرير الاتفاق.