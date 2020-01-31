سطع نجمها مع بليغ حمدي وتنادي مديحة يسري “ماما”.. عايشة الوعد تقرب الجمهور من جديدها وتروي ذكرياتها مع نجوم الزمن الجميل – فيديو

عادت الفنانة المغربية عايشة الوعد إلى ساحة الإصدارات بعمل فني جديد، يحمل عنوان “الضمير”، صورته فيديو كليب في بلدها المغرب، وعالجت من خلاله موضوعا مهما، وهو غياب الضمير لدى البعض.

وتحدثت الفنانة عايشة الوعد لـ”اليوم24″ عن تفاصيل عملها الجديد، ومساهمة شقيقها الفنان مهدي عبدو فيه، قبل أن تخوض في ذكريات الماضي الجميل رفقة كبار الفنانين العرب، منهم المصري بليغ حمدي، الذي مد لها يد المساعدة في بدايتها، والنجمة مديحة يسري، التي تناديها بـ”ماما” لعلاقتها المميزة معها.

وأبدت الفنانة، التي انطلقت مسيرتها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وسطع نجمها، سواء في المغرب، أو في جمهورية مصر العربية، (أبدت) رأيها في الأغنية الشبابية الحالية، إضافة إلى موقفها من الخلافات، والصراعات، التي تشهدها الساحة الفنية، حاليا.

وعن حياتها الشخصية، فسرت عايشة الوعد سبب ارتباطها بأجنبيين في كلا تجربتيها في الزواج، مؤكدة أن الأمر بالأساس له علاقة بالحب، والتفاهم، وليس الانتماء الجغرافي، أو العقليات.