البيجيدي يعلن مساندته لعمدة مراكش بعد وصول ملف صفقات “كوب 22” إلى قاضي التحقيق

بعد إحالة ملف الصفقات التفاوضية التي أبرمت من طرف مجلس جماعة مراكش بمناسبة احتضان قمة المناخ “كوب 22” على قاضي التحقيق، خرج حزب العداة والتنمية الذي يسير المدينة، للتعبير عن موقفه.

وقالت الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش، في بلاغ لها أصدرته مساء أمس الخميس، إنها تعبر عن مساندتها لعمدة المدينة العربي بلقايد ونائبه، اقتناعا منها ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.

وأبدى الحزب استغرابه مما وصفه بالاستغلال الذي طال ملفا قضائيا لا زال في طور البحث، وتوظيفه في حملة إعلامية قال إنها مغرضة وتهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

وعبر الحزب عن استيائه مما جاء في بلاغات حقوقية من حديث عن تهمك اختلاس أموال عمومية، وهي التهمك التي يقول الحزب إنها غير واردة في ملف الإحالة، واصفا الحديث عن اختلاسات العملة “محاولة للتدليس لى المواطنين”.

ويشدد الحزب على أن عمدة مراكش لم يتوصل بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق، بعدما أحيل عليه ملف صفقات تفاوضية تتعلق بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22” من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.