الدكيك و”أسود” الـ”فوتصال”: مباراة غينيا الإستوائية كانت صعبة ونبحث عن التأهل لكأس العالم

أكد هشام الدكيك مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، أن المباراة التي جمعت العناصر الوطنية بمنتخب غينيا الإستوائية، أمس الخميس، لحساب ثاني جولات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها العيون إلى غاية 7 فبراير القادم، كانت صعبة.

وأشار الدكيك، في المدوة الصحافية التي تلت المواجهة، أنه وبالرغم من انتصار “أسود الأطلس” بثمانية أهداف لواحد، إلا إن اللقاء كان صعبا خاصة في شوطه الأول، معربا عن سعادته بحسم التأهل إلى المربع الذهبي.

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف فاتي لاعب المنتخب الوطني، إن النتيجة العريضة التي انتهت بها المباراة، لاتعكس صعوبتها.

وأوضح زميله سفيان مسرار، أن تعليمات الدكيك بالإضافة إلى الصبر الذي أظهره لاعبو النخبة الوطنية، كان وراء حسم اللقاء وتحقيق التأهل إلى نصف النهائي.

أما، محمد أشرف سعود، اعتبر أن المنتخب الوطني لم يدخل في اللقاء في دقائقه الأولى، قبل أن يتدارك ذلك وينهي المواجهة بثمانية أهداف لواحد، مؤكدا أن الهدف الآن، يتمثل في ضمان التأهل لكأس العالم، عن طريق الفوز بالمباراة القادمة في المربع الذهبي.