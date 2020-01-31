قيس سعيّد يكشف عن “مؤامرة تحاك ضد تونس”

من جهة أخرى، كشف قيس سعيد في حوار مباشر على التلفزيون التونسي الرسمي، عن وجود مؤامرات تُحاك ضدّ تونس، “بهدف بثّ الرعب وإرباك المواطنين”، وقال “أعلم جيّدا ما يحدث … هناك مسائل تُفتعل لإرباك التونسيين وإرهابهم وهناك من يريد تعطيل هذا المسار لارتباطات واعتبارات مع دول أخرى”.

كما أوضح في أول حوار تلفزيّ له بعد مائة يوم من تسلمه العهدة الرئاسية، أنّ القوات الأمنية والعسكرية صامدة وتقوم بجهد كبير للتصدّي للمجرمين، متابعا “نحن نريد أن نكون أسيادا في بلادنا وأصحاب القرار ونتعامل مع من يحترم سيادتنا”.

وفي سؤاله عن تكرر عمليات السرقة وترويع المواطنين، أشار سعيد إلى أنّ قوات الأمن ستتصدى لمرتكبي هذه الجرائم بأكثر مما يتوقعون “وستبقى محاولاتهم يائسة بائسة لأنّ هناك دولة قائمة وقوات أمن مسيطرة”.