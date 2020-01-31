طنجة..العثور على جثة شخص يعيش حياة تشرد داخل سيارة بعد 24 ساعة من وفاته

صورة: يونس الميموني

عثر مواطنون، أمس الخميس، بطنجة، على جثة شخص كان يعيش حياة تشرد، داخل سيارة مهجورة على مستوى تجزئة “سليمة” بحي الدراوة، التابع ترابيا لمقاطعة مغوغة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الراحل في عقده الخامس، عثر عليه سكان الحي داخل سيارة من نوع “مرسيديس” كان يلجأ إليها للنوم فيها، بعد حوالي 24 ساعة من وفاته، ليتم الاتصال بالعناصر الأمنية التي حضرت إلى عين المكان وباشرت الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث.

ونقلت سيارة إسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات “دوق دي طوفار” قصد عرضها على التشريح الطبي لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.