تجربة إسرائيلية على نظام دفع صاروخي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى جهاز الأمن الإسرائيلي اليوم، الجمعة، تجربة على نظام دفع صاروخي في قاعدة "بلماحيم". وحسب بيان صادر عن وزارة الأمن فإن التجربة تقرر إجراؤها منذ فترة، و"نُفذت وفقا للتخطيط".

وقبل إجراء التجربة، تم تغيير مسار حركة الطائرات المدنية التي تقلع وتهبط في مطار اللد الدولي. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

وكان جهاز الأمن أجرى تجربة، قبل نحو شهرين، على إطلاق نظام دفع صاروخي من القاعدة العسكرية نفسها، سُمع خلالها دوي انفجار.

ويجري جهاز الأمن الإسرائيلية بشكل دائم تجارب على أنظمة دفع صاروخية، بما في ذلك صواريخ دفاعية لمنظومات "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" المعروفة أيضا باسم "عصا سحرية"، وكذلك على صواريخ منظومة حيتس" لاعتراض الصواريخ الطويلة المدى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن سقوط صاروخ انطلق من بطارية "القبة الحديدية" في بلدة سديروت في النقب، وذلك إثر خلل في نظام الإطلاق.