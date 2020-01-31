إصابة خطيرة لامرأة من باقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضت امرأة من مدينة باقة الغربية لإصابة خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج صباح اليوم، الجمعة.
وذكر الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا الساعة 9:33 حول مصابة بحروق نقلت إلى المركز في باقة الغربية. وقدم المسعفون والمضمدون العلاج الأولي ومن ثم نقلت إلى مستشفى ‘شيبا تل هشومير’ في حالة خطيرة وهي تعاني من حروق في كافة أنحاء جسدها، وهي فاقدة للوعي وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي".
إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل من أجل كشف أسباب إصابة المرأة.
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