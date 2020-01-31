بالأرقام: كابوس يلاحق ريال مدريد قبل الديربي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة الديربي أمام جاره اللدود، أتلتيكو مدريد، وهو منتشي بتحقيق الفوز عليه في نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي أقيمت في السعودية مطلع هذا الشهر.

وتعتبر مباراة الغد مفترق طرق لريال مدريد، الذي يسعى للفوز من أجل عبور عقبة صعبة تؤمن له صدارة الليغا.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليغا برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الوصيف برشلونة.

ويقام اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو انتهى بالتعادل السلبي.

ويعد ملعب "سانتياجو برنابيو"، بمثابة الكابوس لريال مدريد في الديربي ببطولة الليغا، حيث فشل في تحقيق الفوز على ملعبه وبين جماهيره أمام جاره أتلتيكو على مدار 8 سنوات.

ويعود آخر فوز حققه ريال مدريد على أتلتيكو بملعب سانتياغو برنابيو في الليغا، إلى عام 2012، وتحديدًا في شهر كانون الأول/ديسمبر، عندما فاز بثنائية كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل.

عقب ذلك أقيمت 6 لقاءات ديربي على هذا الملعب في بطولة الدوري الإسباني، انتهت أول ثلاثة منها بفوز أتلتيكو مدريد، تبعها 3 تعادلات.

Advertisements

وإليكم نتائج اللقاءات الستة:

28 أيلول/سبتمبر 2013: فاز أتلتيكو مدريد بهدف دون رد سجله دييغو كوستا.

13 أيلول/سبتمبر 2014: فاز أتلتيكو 2-1، حيث سجل هدفي الأتلتي، تياغو مينديز وتوران، بينما سجل هدف الريال رونالدو.

27 شباط/فبراير 2016: انتصر أتلتيكو بهدف دون رد سجله أنطوان غريزمان.

4 آب/أغسطس 2017: تعادل الفريقان 1-1، حيث سجل بيبي للريال، بينما سجل غريزمان للأتلتي.

8 نيسان/أبريل 2018: تعادل الفريقان 1-1 من توقيع رونالدو وغريزمان.

29 أيلول/سبتمبر 2018: تعادل الفريقان بدون أهداف.