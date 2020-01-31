مدرب برشلونة: لست راضيا عن كل شيء!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن مدرب برشلونة، كيكي سيتين، بعد فوز فريقه على ليغانيس بخماسية نظيفة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، قوله إن "فريقه فعل الكثير من الأشياء الجيدة، لكنه ليس راضيا عن كل شيء بسبب إهدار فرص كثيرة في آخر 25 دقيقة من الشوط الأول".

وأضاف "لقد حالفنا الحظ في التسجيل، لكننا لم نكن دقيقين في النهاية، ومنحنا المنافس فرصة، بينما كان يتعين علينا السيطرة أكثر على المباراة".

واعترف مدرب البلوغرانا بأن ليغانيس، رغم الهزيمة، كان يمكنه أن يلحق الضرر بفريقه، في الدقائق الأولى، بسبب الضغط في الأمام.

وأكد أنه سيبحث المباراة بتأن لتقييم النتائج، التي حققتها التشكيلة الجديدة، والتي لم يلعب فيها بثلاثة مدافعين، كما فعل في مبارياته الأولى.

وأردف "سنغير طريقة اللعب كثيرًا، وفي لحظة ما أثناء المباراة، كنا نفكر في اللعب مرة أخرى بثلاثة في خط الدفاع".

وبعدما علم بأن النادي لن يتعاقد مع أي مهاجم، خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبدى سيتين ثقة في اللاعبين الحاليين، وسعادته بتعافي عثمان ديمبلي، الذي سيعود للفريق خلال أسبوعين.

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وتابع "سأكون هادئًا، لدي ثقة في اللاعبين الموجودين معي.. لم تظهر في السوق خيارات مناسبة، وفي غضون أسابيع قليلة سنستعيد عثمان ديمبلي".

وبشأن قرعة ربع نهائي كأس الملك، التي ستجرى اليوم، الجمعة، قال إنه لا يفضل فريقا بعينه، لكنه يفضل اللعب من جديد على ملعب كامب نو.

واستكمل "التشكيلة الأساسية؟ كان هناك لاعبون يرغبون في الراحة، وحين نلعب في ملعبنا ندرك أن الأمر قد يكون مريحا نسبيًا، ولم يكن لدي الكثير من الوقت لرؤية اللاعبين في مراكز مختلفة".

وحول فرينكي دي يونغ، أجاب سيتين "إنه لاعب كرة قدم رائع، ودائمًا يهتم بالتحسن.. كان يلعب في خط الوسط، والآن نطلب منه أن يتقدم إلى العمق.. هناك أشياء سيفهمها بشكل أفضل لاحقًا، وقد قدم مباراة استثنائية".

وعن إمكانية مواجهة ريال مدريد في الكأس، رد بقوله "آمل أن نكون مستعدين لخوض أي مباراة، وإذا لعبنا مباراة كلاسيكو سنخوضها بكل قوتنا.. لا أعرف إذا ما كان الأفضل أن تكون المواجهة الآن أم لاحقًا، لكننا سنلعب بمستوانا".

واختتم بقوله "ديمبلي لديه ظروف خاصة للغاية، وسنبحث عن أفضل أداء له.. يمكنه أن يقدم لنا الكثير، ونعرف مدى جودته".