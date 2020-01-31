اندلاع النار في سيارتين بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق، فجر اليوم الجمعة، في سيارتين، في حي شنلر بمدينة الناصرة.

وفي التفاصيل، اندلعت ألسنة النار في مركبة تجارية والثانية خصوصية، كانتا بمحاذاة منزل، ما أدى إلى انتشار دخان كثيف داخل المنزل.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وعملت بالبحث عن عالقين إلى جانب إخماد النيران وإخراج الدخان الكثيف من المنزل.

هذا، ولم يبلغ عن إصابات ويجرى التحقيق في أساب اندلاع الحريق.