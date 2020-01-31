شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليابان تعلن عن مساعدات غذائية لليمن بمبلغ 18 مليون دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 12:30 مساءً, 31 يناير 2020 م المناطق - الرياض أعلنت اليابان تقديم مساعدات غذائية جديدة لليمن بمبلغ 18 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي لمواجهة الوضع الإنساني في البلاد.

وقالت الحكومة اليابانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن من شأن هذه المساعدات أن تسهم في تأمين الغذاء لأكثر من 380 ألف شخص وتحسين وضع التغذية لمليون و200 ألف طفل في المدارس”، مؤكدة مواصلة مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال تقديم مساعدات متنوعة المجالات.

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