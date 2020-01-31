جوتيريس: الأمم المتحدة تدعم وحدة واستقرار العراق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، استعداده لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد "لضمان وحدته واستقراره".



وقالت الخارجية العراقية -في بيان- إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم تلقى، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة.

وأوضحت أن جوتيرس والحكيم بحثا التطورات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط خلال الاتصال.

وأضاف البيان أن جوتيريس أعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الأصعدة لضمان وحدته واستقراره.

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وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قد حثت، أمس الخميس، القوى السياسية على كسر الجمود السياسي في البلاد.

وشددت البعثة على أن استمرار خسارة أرواح الشباب وإراقة الدماء "أمر لا يحتمل".

كما طالبت السلطات العراقية بحماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي جرائم القتل والهجمات غير القانونية إلى العدالة.

ويشهد العراق مظاهرات في بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ احتجاجاً على استشراء الفساد، وتفشي البطالة وتدني الخدمات العامة، وللمطالبة بالتخلص من نفوذ إيران.



ويطالب المحتجون أيضاً بإجراء انتخابات فورية، بعد تشكيل حكومة انتقالية ترأسها شخصية مستقلة لا تنتمي لأي من الأحزاب السياسية التي هيمنت على الحكم منذ الغزو الأمريكي في 2003.

إلى جانب مقاضاة الضالعين في الفساد والمسؤولين عن الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون في الآونة الأخيرة.